Esplosione all' interno dell' armeria Piovanelli poi le fiamme | grave un uomo

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, all’interno dell’armeria Piovanelli di Lonato si è verificata un’esplosione improvvisa seguita dall’incendio. Le fiamme e il fumo si sono propagati nel locale, causando danni e coinvolgendo un uomo che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un’esplosione improvvisa, poi le fiamme e il fumo che hanno invaso il locale: attimi terribili nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, all’interno dell’armeria Piovanelli di Lonato. L’episodio si è verificato nel negozio di via Cesare Battisti, dove – secondo le prime informazioni – l’innesco del rogo sarebbe partito da una cartuccia. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’esplosione avrebbe appiccato un incendio alimentato dalla presenza di materiali infiammabili dentro l’esercizio commerciale. Il rogo si è propagato all’interno dell’attività. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Esplosione all'interno dell'armeria Piovanelli, poi le fiamme: grave un uomo Approfondimenti e contenuti su Esplosione all'interno dell'armeria... isola d'Elba | Si salva uscendo dall'auto in fiamme, poi l'esplosione: grave cinquantenneMomenti di grande apprensione nel comune di Cavo, all'isola d'Elba, dove un'auto con una cinquantenne alla guida ha preso improvvisamente fuoco in un... L’esplosione, poi le fiamme: terrore in Italia, lì vicino centinaia di ragazziFiamme e fumo nella serata di sabato 31 gennaio davanti al Jumanji di Bracciano, alle porte di Roma, dove ignoti hanno lanciato due molotov contro il... Lonato del Garda, esplosione in un’armeria: gravissimo 57enneLonato del Garda (Brescia), 30 marzo 2026 – Lo scoppio, il fumo che si alza dalla struttura e un uomo a terra in gravissime condizioni.