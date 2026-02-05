Le fiamme e il fumo hanno preso il sopravvento davanti al locale Jumanji di Bracciano, alle porte di Roma. Ignoti hanno lanciato due molotov nella notte tra sabato e domenica, creando panico tra i ragazzi presenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’esplosione ha causato danni e ha costretto le forze dell’ordine a intervenire rapidamente. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

Fiamme e fumo nella serata di sabato 31 gennaio davanti al Jumanji di Bracciano, alle porte di Roma, dove ignoti hanno lanciato due molotov contro il locale di via Principe di Napoli. Si tratta del secondo atto incendiario in sette mesi ai danni dell’attività, punto di ritrovo molto frequentato da giovani tra i 18 e i 35 anni. Il locale, aperto tutti i giorni con bar e sala biliardo, era pieno al momento dell’attacco. All’interno si trovavano circa cento ragazzi, intenti a trascorrere la serata, quando qualcuno ha notato le fiamme all’esterno e ha dato l’allarme. A denunciare l’accaduto sono stati i due soci trentenni, Giordano Sentinelli e Mirko Romitelli, che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L'esplosione, poi le fiamme: terrore in Italia, lì vicino centinaia di ragazzi

L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana ha suscitato diverse ipotesi, tra cui quella di un petardo.

