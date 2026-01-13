isola d' Elba | Si salva uscendo dall' auto in fiamme poi l' esplosione | grave cinquantenne

Un'auto in fiamme si è incendiata nel parcheggio di via Bellariva, a Cavo, sull’isola d’Elba, ieri sera. La conducente, una donna di circa cinquanta anni, è riuscita a uscire dall’auto prima dell’esplosione. L’incidente ha provocato momenti di apprensione nella comunità locale e ha richiesto l'intervento delle forze di soccorso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di grande apprensione nel comune di Cavo, all'isola d'Elba, dove un'auto con una cinquantenne alla guida ha preso improvvisamente fuoco in un parcheggio di via Bellariva intorno alle 19 di ieri, lunedì 12 gennaio. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avuto qualche difficoltà a.

