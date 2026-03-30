Esplode una cartuccia in un'armeria di Lonato | gravissimo un 57enne intossicato
Un'esplosione all’interno di un’armeria si è verificata a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Una cartuccia è scoppiata, producendo una fiammata e una nube di fumo. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente intossicato a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.
Un'esplosione si è verificata all'interno dell'armeria Piovanelli di Lonato del Garda (Brescia). Forse a causa della troppa polvere da sparo, una cartuccia è scoppiata generando una fiammata e fumo denso. Un 57enne è rimasto intossicato ed è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lonato del Garda, esplosione in un’armeria: gravissimo 57enneLonato del Garda (Brescia), 30 marzo 2026 – Lo scoppio, il fumo che si alza dalla struttura e un uomo a terra in gravissime condizioni.
Monossido nell'appartamento di lavoratori, un morto e un intossicato gravissimo. Le esalazioni letali da una stufettaPADOVA - È morto nel sonno senza rendersi conto che stava respirando monossido e non ossigeno.
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