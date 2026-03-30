Esplode una cartuccia in un'armeria di Lonato | gravissimo un 57enne intossicato

Un'esplosione all’interno di un’armeria si è verificata a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Una cartuccia è scoppiata, producendo una fiammata e una nube di fumo. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente intossicato a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.