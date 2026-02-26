Un incidente domestico ha portato a una tragedia in un appartamento di lavoratori. Le esalazioni di monossido di carbonio, provenienti da una stufetta, hanno causato la morte di una persona e un’intossicazione grave a un’altra. La vittima è deceduta mentre dormiva, senza rendersi conto del pericolo, mentre un’altra persona è stata soccorsa in condizioni critiche.

PADOVA - È morto nel sonno senza rendersi conto che stava respirando monossido e non ossigeno. Chi era nella branda a fianco è stato salvato per miracolo, ma è in condizioni disperate. Silenzioso, inodore, ma letale. Una fuga di monossido di carbonio sarebbe la causa di una tragedia scoperta la sera di mercoledì 25 febbraio alle 20.15 in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di via Villa Laura a Pontevigodarzere. La tragedia Nell'alloggio trovano posto diversi lavoratori stranieri. Uno di loro ha telefonato al collega, ma non ha avuto alcuna risposta. Preoccupato ha avvisato i numeri d'emergenza temendo fosse successo qualcosa di grave. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monossido nell'appartamento di lavoratori, un morto e un intossicato gravissimo. Le esalazioni letali da una stufetta

