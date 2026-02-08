Intossicato da botulino dopo un aperitivo | migliora il quadro clinico del 57enne trasferito in un centro di Riabilitazione

Il 57enne che aveva rischiato di morire per aver ingerito tossina botulinica durante un aperitivo sta migliorando. Dopo settimane di lotta in terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ha lasciato il coma e ora si trova in un centro di riabilitazione. La sua condizione è in progressivo miglioramento, anche se ci vorrà ancora del tempo per recuperare completamente.

La lotta è dura e servirà ancora del tempo. Il cinquantasettenne che ha rischiato di morire a causa del botulino - tossina ingerita facendo un aperitivo - dalla Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove a metà gennaio è uscito dal coma, è stato trasferito nel centro di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Agrigento Rianimazione

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sono decedute dopo un’intossicazione alimentare causata dal consumo di pesce.

Recenti analisi presso l’Istituto Spallanzani di Roma hanno confermato che l’intossicazione alimentare che ha coinvolto diversi cittadini di Canicattì, Agrigento e Caltanissetta è stata causata dalla tossina botulinica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Agrigento Rianimazione

Argomenti discussi: Bimbo di 9 mesi affetto da botulismo trasportato al Giovanni XXII di Bari: è fuori pericolo; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, per Bruzzone ipotesi avvelenamento è piuttosto solida; Taranto, la polizia scorta l’ antitossina del botulino per salvare un bimbo.

Come riconoscere i segnali di intossicazione da botulino e cosa fare subito. Ti spiego tutto nei commenti. facebook