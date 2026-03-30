Esce dal carcere Katia la Nera Adragna la signora della droga della Barona | Motivi di salute

La gip di Milano ha disposto la scarcerazione e gli arresti domiciliari per Katia Adragna. Conosciuta come "la Nera", è accusata di aver creato una "cellula" dell'organizzazione "malavitosa chiamata a Nuova Barona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni a Verissimo insieme a Iva Zanicchi.