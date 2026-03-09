Il bosco della droga di Rogoredo si sta espandendo i volontari | I venditori di morte sono tornati

Nel quartiere di Rogoredo, il vecchio bosco è nuovamente teatro di attività di spaccio di droga. I volontari che operano nell’area segnalano un ritorno dei venditori di sostanze stupefacenti, che sembrano aver ripreso il controllo di alcune zone. Nonostante gli sforzi di chi cerca di contrastare la situazione, senza interventi sociali più ampi il fenomeno continua ad espandersi.

Lo spaccio è tornato anche nel vecchio bosco di Rogoredo. I volontari resistono, ma senza politiche sociali strutturali più profonde il "bosco della droga" continuerà a espandersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temi più discussi: Il caso Mansouri a Rogoredo: vittima deumanizzata e la sospensione dello Stato di diritto; Cinturrino, si indaga su 10 episodi di violenze ed estorsioni di denaro o droga; Omicidio Rogoredo: Almeno dieci episodi di presunte violenze ed estorsioni da parte di Cinturrino ai danni di spacciatori; Rogoredo, nuove accuse: Cinturrino voleva per sé tutta la piazza di spaccio.

Rogoredo, perché questo bosco della periferia milanese è diventato un non luogoDa diversi anni, quando si parla di fatti di cronaca legati a Milano, spesso si cita il bosco di Rogoredo, uno dei tanti non luoghi delle nostre città. Il bosco è infatti noto per lo spaccio e per l ... blitzquotidiano.it

Milano Rogoredo, il non luogo del bosco della droga: «Un problema che la città evita». Dalla Chiesa: si rinuncia al controllo del territorioLo psicologo ed educatore Simone Feder: «Queste persone non sono invisibili, sono dimenticate. Il bosco ce l’hai dentro, bisogna semmai creare qualcosa di diverso in questo non luogo» ... milano.corriere.it

