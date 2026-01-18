Verissimo Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli | Faccio sogni erotici Silvia Toffanin in imbarazzo | Me ne vado

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi hanno condiviso ricordi e aneddoti, tra cui discussioni su amore e sogni. Le due artiste, festeggiando gli 80 anni della Ricciarelli, hanno coinvolto il pubblico con conversazioni sincere e spontanee, che hanno anche provocato qualche imbarazzo alla conduttrice Silvia Toffanin. Un momento di intimità e allegria che ha arricchito l’intervista senza eccessi o sensazionalismi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.