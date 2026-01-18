Verissimo Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli | Faccio sogni erotici Silvia Toffanin in imbarazzo | Me ne vado

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi hanno condiviso ricordi e aneddoti, tra cui discussioni su amore e sogni. Le due artiste, festeggiando gli 80 anni della Ricciarelli, hanno coinvolto il pubblico con conversazioni sincere e spontanee, che hanno anche provocato qualche imbarazzo alla conduttrice Silvia Toffanin. Un momento di intimità e allegria che ha arricchito l’intervista senza eccessi o sensazionalismi.

Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni a Verissimo insieme a Iva Zanicchi. Le due cantanti e amiche hanno parlato dell'amore, tra battute e "sogni erotici", mettendo in imbarazzo la conduttrice Silvia Toffanin: "Me ne vado". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

