Omicidio Cristina Mazzotti U Dutturicchiu resta in carcere | Invisibile ma ai vertici della ‘ndrangheta
La gip Giulia Marozzi di Milano ha deciso: Giuseppe Calabrò resta in carcere. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, l’uomo poteva scegliere di scappare, ma ha preferito rimanere in Italia. Nel frattempo, si scopre che Calabrò, soprannominato “U Dutturicchiu”, è considerato invisibile, ma ai vertici della ’ndrangheta. La sua detenzione si protrae, mentre le indagini continuano a fare luce sui legami tra criminalità e ambienti di potere.
La gip Giulia Marozzi di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, poteva darsi alla "latitanza".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cristina Mazzotti
Inchiesta ‘Ndrangheta a Brescia, suor Anna Donelli a processo: “Trasmetteva ai detenuti gli ordini del clan”
“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato
Ultime notizie su Cristina Mazzotti
Argomenti discussi: Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò u Dutturicchiu; Cristina Mazzotti, la giustizia arriva dopo 51 anni; Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo.
Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato a Milano u Dutturicchiu Giuseppe Calabrò dopo la condanna all’ergastoloIl pericolo di fuga si fa ancora più concreto e reale ove si consideri che l'imputato ha prenotato per domani (oggi, ndr) alle ore 8.35 ... affaritaliani.it
Sequestro e omicidio Mazzotti, disposto il carcere per CalabròLa gip di Milano Giulia Marozzi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò, classe 1950 di San Luca, condannato nei giorni scorsi all’ergastolo per l’omic ... corrieredellacalabria.it
Omicidio di Cristina Mazzotti, arrestato Giuseppe Calabrò 7 febbraio 2026 – La Squadra Mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato venerdì Giuseppe Calabrò, detto “u Dutturicchiu”, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la con facebook
Omicidio Mazzotti, fermato a Milano Giuseppe Calabrò U Dutturicchiu è stato condannato all'ergastolo per il rapimento e omicidio di Cristina Mazzotti nel 1975 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.