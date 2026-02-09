Omicidio Cristina Mazzotti U Dutturicchiu resta in carcere | Invisibile ma ai vertici della &#8216;ndrangheta

La gip Giulia Marozzi di Milano ha deciso: Giuseppe Calabrò resta in carcere. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, l’uomo poteva scegliere di scappare, ma ha preferito rimanere in Italia. Nel frattempo, si scopre che Calabrò, soprannominato “U Dutturicchiu”, è considerato invisibile, ma ai vertici della ’ndrangheta. La sua detenzione si protrae, mentre le indagini continuano a fare luce sui legami tra criminalità e ambienti di potere.

La gip Giulia Marozzi di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, poteva darsi alla "latitanza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

