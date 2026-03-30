Epstein arriva la serie fiction | Laura Dern guida l’indagine

È in arrivo una nuova serie televisiva dedicata alla vicenda di Jeffrey Epstein. La produzione vede come protagonista Laura Dern, che interpreta un personaggio coinvolto nelle indagini sul caso. La serie si propone di raccontare la genesi delle indagini giudiziarie e degli eventi legati alle accuse e alle procedure legali che hanno caratterizzato il procedimento.

Una nuova serie televisiva potrebbe su Jeffrey Epstein potrebbe raccontare la genesi di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni. Il progetto, ancora in fase di sviluppo presso Sony Pictures ma con buone probabilità di concretizzarsi, promette di raccontare in modo dettagliato l’indagine che ha smascherato il sistema criminale che ruotava attorno al finanziere morto suicida nel 2019. A interpretare la giornalista che ha riaperto il caso, Laura Dern, musa di David Lynch e interprete di Jurassic Park e Big Little Lies. Il progetto nasce dall’adattamento del libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, scritto da Julie K. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Epstein, arriva la serie fiction: Laura Dern guida l’indagine Una raccolta di contenuti su Laura Dern Laura Dern definisce «tragico» sentire le amiche della figlia 21enne dire che «dovrebbero già ricorrere alle punturine»Laura Dern preoccupata che le 20enni come sua figlia pensino già alle punturine anti age «È molto peggio oggi rispetto alla generazione di mia... Fiction Rai, arriva una nuova serie molto diversa dal solitoLe fiction Rai continuano a rinnovarsi, ampliando temi, linguaggi e protagonisti senza rinunciare ad alcune certezze narrative che negli anni hanno... Parigi, indagine Epstein: polizia perquisisce Istituto AraboParigi è scossa da un’indagine che ha portato la polizia a perquisire l’Istituto del Mondo Arabo, coinvolgendo l’ex ministro della Cultura Jack Lang...