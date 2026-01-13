Fiction Rai arriva una nuova serie molto diversa dal solito

Una nuova serie Rai porta una proposta diversa dal solito, basata sui libri dell’autrice di Costanza e L’Allieva, Alessia Gazzola. La fiction si caratterizza per un approccio originale e un racconto che amplia i temi e i linguaggi, mantenendo comunque elementi narrativi consolidati che hanno affermato il pubblico nel tempo. Un’ulteriore dimostrazione del continuo impegno della Rai nel rinnovare la propria offerta televisiva.

È tratta dall'autrice di Costanza e L'Allieva: Alessia Gazzola torna a ispirare la tv pubblica Le fiction Rai continuano a rinnovarsi, ampliando temi, linguaggi e protagonisti senza rinunciare ad alcune certezze narrative che negli anni hanno conquistato il pubblico. Una di queste è senza dubbio Alessia Gazzola, autrice di romanzi di enorme successo già diventati . Stasera in tv tornano i Sartori: tutte le storie e le emozioni della seconda puntata di Prima di noi; Arriva su Rai 1 La Preside con Luisa Ranieri; A gennaio le novità per i più piccoli; La Preside: la trama e il cast della prima puntata della nuova fiction Rai con Luisa Ranieri. Stasera su Rai 1 arriva "La preside": la trama degli episodi 1 e 2 - Stasera su Rai 1 La Preside, una nuova fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano: la trama.

“La Preside”, la nuova serie Rai è girata a San Giovanni e non a Caivano: ironia dei napoletani sui social - Dovrebbe essere girato a Caivano, all'interno dell'istituto "Morano" nel Parco Verde, ma così non è. internapoli.it

La Preside con Luisa Ranieri: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction Rai - Scopri trama, cast e anticipazioni della fiction ispirata a Eugenia Carfora di Caivano ... lifestyleblog.it

da stasera su Rai 1 arriva la nuova fiction con Luisa Ranieri La scuola può insegnare la legalità ai ragazzi e salvare la vita a chi è cresciuto in un contesto sociale difficile È la domanda che si pone "La Preside", la nuova serie originale in quattro puntate

