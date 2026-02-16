Parigi indagine Epstein | polizia perquisisce Istituto Arabo

A Parigi, la polizia ha perquisito l’Istituto del Mondo Arabo a causa di un’indagine legata a Epstein, coinvolgendo anche l’ex ministro Jack Lang e sua figlia Caroline. La vicenda si è sviluppata dopo che gli inquirenti hanno accertato alcuni legami tra l’istituto e persone sospettate di aver avuto contatti con il finanziere statunitense. L’operazione ha portato a una serie di sequestro di documenti e dispositivi elettronici, mentre il nome di Lang è finito sotto i riflettori per le sue recenti dichiarazioni pubbliche.

Parigi, l'ombra di Epstein sull'Istituto Arabo: indagine coinvolge l'ex ministro Jack Lang. Parigi è scossa da un'indagine che ha portato la polizia a perquisire l'Istituto del Mondo Arabo, coinvolgendo l'ex ministro della Cultura Jack Lang e sua figlia Caroline. L'inchiesta, collegata al caso Epstein, mira a fare luce su possibili irregolarità fiscali e sulla natura dei rapporti tra Lang e il defunto finanziere statunitense Jeffrey Epstein, attraverso l'analisi della corrispondenza intercorsa tra il 2012 e il 2019. La perquisizione e il coinvolgimento di Jack Lang. Le forze dell'ordine francesi hanno effettuato una perquisizione all'Istituto del Mondo Arabo nel pomeriggio del 16 febbraio 2026.