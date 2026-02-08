Laura Dern definisce tragico sentire le amiche della figlia 21enne dire che dovrebbero già ricorrere alle punturine

Laura Dern si sfoga sulla pressione estetica sulle giovani. La star di Hollywood, che il 10 febbraio compirà 59 anni, ha raccontato di aver trovato tragico sentire le amiche della figlia 21enne parlare di punturine e trattamenti estetici come se fosse normale. Dern denuncia il peso di questa cultura dell’eterna giovinezza, che spinge le ragazze a ricorrere a interventi anche quando sono ancora molto giovani.

Laura Dern preoccupata che le 20enni come sua figlia pensino già alle punturine anti age «È molto peggio oggi rispetto alla generazione di mia madre», ha commentato nell'intervista Laura Dern. «Ricordo che da bambina sentivo le sue amiche parlare della pressione, a 70 anni, di doversi sottoporre al lifting facciale per continuare a lavorare nel cinema. Oggi, invece, sento le amiche di mia figlia ventunenne dire: “Dovresti fare il Botox adesso, così non avrai mai le rughe”. È tragico», ha sottolneato senza mezzi termini l’attrice. «L’idea che stiamo avanzando sul fronte dell’empowerment è una follia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Laura Dern definisce «tragico» sentire le amiche della figlia 21enne dire che «dovrebbero già ricorrere alle punturine» Approfondimenti su Laura Dern Adam sandler e laura dern celebrità premiate con montaggi per la carriera Jay kelly su fame: George Clooney Adam Sandler Laura Dern ed Emily Mortimer riflettono La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Laura Dern Argomenti discussi: Sam Neill definisce Jurassic World Rebirth un affare di famiglia dopo il film di Scarlett Johansson del 1998. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum si riuniscono nello spot del Super Bowl, riportando il trio storico di Jurassic Park sullo schermo. https://cinema.everyeye.it/notizie/jurassic-park-storico-trio-originario-riunisce-spot-super-bowl-857159.htmlutm_medium facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.