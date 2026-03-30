Su Instagram sono apparse nuove foto in cui si vedono Elodie e Franceska Nuredini in piscina, facendo scattare nuovamente voci sulla loro eventuale relazione. Le immagini hanno attirato l’attenzione degli utenti e dei media, riaccendendo discussioni tra gli utenti della piattaforma. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle due persone coinvolte.

Nuove immagini pubblicate su Instagram riaccendono i rumors sulla relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Gli scatti sono diventati virali in poche ore. Un nuovo post social ha riacceso l’attenzione dei fan. Dopo settimane di silenzio sulla sua vita privata, Elodie è tornata su Instagram con una serie di foto che hanno immediatamente fatto discutere. Tra immagini di momenti di relax e giornate trascorse con amici, sono soprattutto gli scatti in piscina insieme a Franceska Nuredini ad aver catturato l’attenzione del pubblico. Le due appaiono molto complici e sempre più affiatate, e per molti utenti si tratta ormai di una conferma non ufficiale della loro relazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elodie e Franceska Nuredini: le foto in piscina fanno esplodere il web

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