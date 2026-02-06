Elodie infiamma il web con alcuni scatti in lingerie e reggicalze. La cantante posta una serie di selfie allo specchio, che subito fanno il pieno di like. Tra i commenti spunta anche quello di Franceska Nuredini, che non si trattiene e commenta senza filtri. La scena fa discutere i follower, tra chi approva e chi critica.

L'ultima serie di selfie pubblicata da Elodie su Instagram ha lasciato i fan senza fiato. Una lingerie di pizzo rosso, reggicalze e calze coordinate che sembra un costume di scena e che enfatizza la sua silhouette. Inevitabile la cascata di commenti e cuori da parte dei follower. E tra migliaia di reazioni, c'è anche quello della ballerina Franceska Nuredini, che scrive semplicemente: "Wee", seguito dagli emoji con gli occhi a cuore. La replica della popstar? Un'eloquente rosa rossa. Da tempo si parla di un legame sempre più stretto tra Elodie e Franceska. Di recente la cantante e la ballerina sono state paparazzate in Thailandia per il Capodanno e, poco dopo, spensierate e sorridenti in giro per Milano dopo il ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elodie in lingerie e reggicalze infiamma il web. Franceska Nuredini non si trattiene...

#Elodie-Franceska Nuredini|| Negli ultimi giorni si è fatto più insistente il gossip su Elodie e Franceska Nuredini.

Franceska Nuredini è una figura pubblica di interesse nel mondo dello spettacolo.

SCOPPIA IL GOSSIP: ELODIE E LA BALLERINA FRANCESKA NUREDINI INNAMORATE

