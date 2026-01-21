Elodie e Franceska Nuredini insieme in copertina su Chi | il magazine racconta il loro legame con foto inedite

Il settimanale Chi ha dedicato una copertina a Elodie e Franceska Nuredini, ballerina del suo tour, evidenziando il loro rapporto attraverso foto inedite scattate durante un viaggio in Thailandia. L'articolo approfondisce il legame tra le due, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso sulla loro collaborazione e amicizia, senza enfasi o sensazionalismi.

Il settimanale Chi ha scelto di raccontare e celebrare il legame tra Elodie e Franceska Nuredini, ballerina del tour della cantante, dedicando loro una copertina e una serie di foto scattate al ritorno da una vacanza in Thailandia. Le immagini paparazzate mostrano le due insieme in momenti di quotidianità e complicità, lontano dal palco ma sotto i riflettori della curiosità mediatica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??? (@chimagazineit) Nel servizio, però, Chi non parla apertamente di una relazione sentimentale tra le due artiste, ma il racconto resta volutamente in equilibrio, girando attorno all’idea di un legame speciale e definendolo come “un’amicizia” pur lasciando intendere che avrebbe potuto restare qualcosa di privato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

