Elodie rientra a Milano dopo il viaggio in Thailandia le nuove foto con Franceska Nuredini

Elodie è stata fotografata a Milano al suo ritorno dalla Thailandia, dove ha trascorso alcuni giorni. Durante lo stesso periodo, sono circolate voci su una possibile relazione tra Iannone e Rocio Munoz Morales. Tuttavia, le immagini recenti mostrano l'artista in compagnia di Franceska Nuredini, ballerina del suo corpo di ballo, con cui si mantiene un rapporto professionale e amichevole.

