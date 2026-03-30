A Viareggio, la coalizione di centrodestra ha annunciato la candidatura di Sara Grilli come sindaco alle prossime elezioni comunali. La lista unitaria, formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, sosterrà ufficialmente la candidatura. Sara Grilli è stata recentemente espulsa dal Partito Democratico. Le elezioni si terranno nel prossimo turno amministrativo.

42 anni, avvocato, Sara Grilli è candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Quando ci fu la rottura col Pd, nel 2022, Sara Grilli che era consigliere comunale venne espulsa dal partito Dem e Del Ghingaro la inserì in giunta come assessore al Welfare. Il centrodestra in una nota afferma di aver approvato ufficialmente oggi – lunedì 30 marzo 2026- coi rispettivi organi regionali l’intesa che vedrà FdI, FI e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli. L’accordo era stato preannunciato dai vertici locali dei tre partiti e ora trova una ratificata di livello regionale. Il programma sarà centrato su sicurezza, sviluppo economico, turismo, cantieristica, supporto al terzo settore e opere pubbliche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali a Viareggio: Sara Grilli candidata sindaco del centrodestra. Fu espulsa dal Pd

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