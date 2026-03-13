Marialina Marcucci è la candidata sindaco alle elezioni comunali di Viareggio. È nota come ex presidente della Fondazione Carnevale e si definisce un’indipendente di centrosinistra. Dopo aver valutato diverse opzioni nelle ultime settimane, ha deciso di partecipare alla corsa elettorale, confermando la sua volontà di rappresentare la città. La sua candidatura viene annunciata ufficialmente in vista delle prossime scadenze elettorali.

VIAREGGIO (LUCCA) – Adesso è ufficiale: Marialina Marcucci si candida a sindaca di Viareggio. L’ex presidente della Fondazione Carnevale ha sciolto le riserve, dopo che nelle scorse settimane in molti avevano auspicato un suo impegno in questo senso e si erano costituti alcuni comitati che le chiedevano di candidarsi per il post Giorgio Del Ghingaro. Oggi, 13 marzo 2026, la formalizzazione della sua decisione. “Ho deciso all’impronta di candidarmi – ha spiegato -. Nessun partito mi si è avvicinato al momento. Non sono una civica ma una indipendente di centrosinistra”. “So che è una candidatura tardiva e un po’ fuori – ha detto ancora -, perché da altre parti abbiamo partiti, liste civiche e un un lavoro dell’amministrazione Del Ghingaro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali Viareggio: Marialina Marcucci candidata sindaco. “Sono un’indipendente di centrosinistra”

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