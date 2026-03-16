Elezioni Comunali a Viareggio | Maineri vince le primarie è la candidata sindaco del centrosinistra

Federica Maineri ha vinto le primarie del centrosinistra a Viareggio e si presenterà come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali. La vittoria è avvenuta il 15 marzo 2026, quando ha ottenuto il maggior consenso tra i partecipanti alla consultazione. La sua candidatura è ora ufficiale e pronta a concorrere per la guida del municipio.

VIAREGGIO (LUCCA) – Federica Maineri correrà come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Viareggio. E’ lei ad aver vinto ieri, 15 marzo 2026, le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Viareggio. Indicata dal Pd ha ottenuto il 41% dei voti. Secondo con il 34% delle preferenze l’ex assessore regionale Stefano Baccelli, iscritto ai Dem e candidato per Spazio progressista. Antonella Serafini, per Si, ha avuto il 25%. I partecipanti al voto per le primarie sono stati in 2851, 2846 le schede valide. Per le primarie del centrosinistra si è votato dalle 8 alle 20. Potevano votare tutti i cittadini italiani e comunitari residenti a Viareggio, a partire dai 16 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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