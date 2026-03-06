Elezioni comunali 2026 Maria Luigia Iodice scioglie la riserva | sarà la candidata sindaco del centrosinistra

Maria Luigia Iodice ha deciso di candidarsi come sindaco di Marcianise alle prossime elezioni comunali del 2026, rappresentando il centrosinistra. Dopo aver sciolto la riserva, si prepara a partecipare ufficialmente alla corsa elettorale prevista per il 24 e 25 maggio. La sua candidatura è ora ufficiale e sarà protagonista delle dinamiche politiche in vista delle elezioni.

Dieci gruppi e partiti sostengono l’ex consigliera regionale: "Coalizione ampia e stabile, ora costruiamo il futuro della città" Maria Luigia Iodice sarà la candidata sindaco del campo largo di centrosinistra alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Marcianise. L’ex consigliera regionale ha sciolto ufficialmente la riserva durante la riunione del tavolo politico che si è svolta ieri sera (5 marzo), accettando la proposta arrivata circa quindici giorni fa dalle forze della coalizione. Un periodo di riflessione che le ha consentito di valutare la composizione dello schieramento e le condizioni per affrontare la competizione elettorale. Alla fine la decisione è arrivata anche alla luce del sostegno espresso dai partiti e dai movimenti che compongono l’alleanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

