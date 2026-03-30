Le elezioni anticipate non sono tra le prospettive attualmente considerate, secondo fonti ufficiali. La maggioranza parlamentare ha confermato l’intenzione di proseguire l’attuale mandato fino al 2027, nonostante i dibattiti e le analisi che circolano sui media e tra gli esperti del settore. Il tema non è stato inserito negli argomenti all’ordine del giorno delle istituzioni politiche.

Ne parlano nei talk show, ne riflettono i dotti analisti, ne discettano i retroscenisti ma il dossier non è sul tavolo. La notizia non esiste. E, se si esclude Giuseppe Conte, preso dalla sbornia della vittoria referendaria, neppure le opposizioni che sognano la spallata hanno l’ardire di chiedere le urne anticipate. Bisognerebbe essere dei masochisti incalliti a farlo non avendo al momento né squadra, né programma né candidato premier. Tanto meno lo scioglimento anticipato della legislatura è all’ordine del giorno della maggioranza, tutt’altro che sfilacciata. A deludere chi soffia sul fuoco della presunta “implosione”, chi vocifera di rimpasti, ribaltini e governi tecnici alle porte, la dichiarazione lapidaria di Matteo Salvini al termine del vertice della Lega a via Bellerio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elezioni anticipate? Non sono in agenda. La maggioranza compatta delude i retroscenisti: andiamo avanti fino al 2027

Una raccolta di contenuti su Elezioni anticipate

Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». Vertice Lega a Milano, ci sarà anche ZaiaA una settimana dalla sonora sconfitta al referendum sulla giustizia, che ha portato alle dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela...

Elezioni anticipate, Tajani e Salvini respingono l’ipotesi: “Avanti fino al 2027”. Vertice Lega a Milano, ci sarà anche ZaiaIl panorama politico italiano si trova ad affrontare una fase di profonda turbolenza a seguito dell’esito dei referendum sulla giustizia del 2026.

La maggioranza di Sabaudia è compatta: "Il sindaco andrà avanti fino a fine mandato"L'intervento dei direttivi di Forza Italia, Noi moderati e Gruppo Misto dopo le tensioni all'interno dell'amministrazione “Disertare il consiglio...