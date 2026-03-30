In seguito ai risultati dei referendum sulla giustizia del 2026, il quadro politico italiano attraversa una fase di instabilità. Tajani e Salvini hanno escluso l’ipotesi di elezioni anticipate, affermando che il governo continuerà fino al 2027. Nel frattempo, si è svolto un vertice della Lega a Milano, con la partecipazione anche di Zaia.

Il panorama politico italiano si trova ad affrontare una fase di profonda turbolenza a seguito dell’esito dei referendum sulla giustizia del 2026. La netta sconfitta subita nelle urne ha scosso le fondamenta della maggioranza, portando a una serie di dimissioni eccellenti che hanno colpito figure di spicco come Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela Santanché e Maurizio Gasparri. Nonostante il colpo durissimo ricevuto dal corpo elettorale, i leader del centrodestra sembrano intenzionati a fare quadrato per evitare il crollo definitivo della legislatura. La strategia comunicativa adottata nelle ultime ore punta tutto sulla resilienza e sulla continuità, cercando di spegnere sul nascere ogni ipotesi di ritorno anticipato al voto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni anticipate, Tajani e Salvini respingono l’ipotesi: “Avanti fino al 2027”. Vertice Lega a Milano, ci sarà anche Zaia

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