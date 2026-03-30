Tajani e Salvini dopo la botta del referendum | No elezioni anticipate avanti fino al 2027 Vertice Lega a Milano ci sarà anche Zaia

A una settimana dal risultato negativo del referendum sulla giustizia, che ha portato alle dimissioni di alcuni esponenti politici, i leader del centrodestra si sono incontrati a Milano per discutere del futuro. Durante il vertice, sono state confermate le intenzioni di proseguire con l’attuale mandato fino al 2027, escludendo elezioni anticipate. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti di altri enti regionali.

A una settimana dalla sonora sconfitta al referendum sulla giustizia, che ha portato alle dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela Santanché e Maurizio Gasparri dai rispettivi ruoli, il centrodestra prova a riorganizzarsi. A mettere a punto la sua strategia di “ripartenza” è oggi in particolare la Lega. Matteo Salvini ha convocato infatti per le ore 15 i maggiorenti del partito nella sede di via Bellerio, a Milano. Secondo quanto filtra dal Carroccio, dovrebbero essere presenti vicesegretari, capigruppo e dirigenti, ma anche il «disoccupato illustre» Luca Zaia. Un’indiscrezione che lascia pensare che la riunione possa fornire l’occasione di discutere anche del futuro collocamento dell’ex governatore del Veneto. 🔗 Leggi su Open.online

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