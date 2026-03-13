La maggioranza di Sabaudia è compatta | Il sindaco andrà avanti fino a fine mandato

La maggioranza di Sabaudia si mostra compatta e conferma che il sindaco proseguirà fino alla fine del mandato. Durante una riunione, un rappresentante della maggioranza ha spiegato che l’assenza dal consiglio comunale non è stata un gesto di arroganza né un segno di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. La posizione è stata ribadita senza ulteriori commenti.

L'intervento dei direttivi di Forza Italia, Noi moderati e Gruppo Misto dopo le tensioni all'interno dell'amministrazione “Disertare il consiglio comunale non è stata arroganza. Non è stato mancare di rispetto ai cittadini. E' stato un segnale chiaro: abbassare i toni. Far capire che Sabaudia merita amministratori concentrati sul lavoro”. Parlano i direttivi di Forza Italia, Noi Moderati e Gruppo Misto di Sabaudia, che continuano a sostenere il sindaco Alberto Mosca. Non sono mancate tensioni all'interno dell'amministrazione. Il primo cittadino ha revocato l'incarico all'assessora Pia Schintu e la delega al consigliere Marco Mincarelli, quest'ultimo passato all'opposizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Il trend in discesa sembra ormai una curva che andrà avanti fino alla fine del festivalLa seconda serata di Sanremo 2026 ha raccolto, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59.

Inchiesta per corruzione a Cisterna, maggioranza compatta al fianco del sindaco MantiniLo scorso venerdì 13 febbraio ci sono stati gli interrogatori preventivi e nel stesso giorno il sindaco ha riunito i capigruppo per una riunione in...

Aggiornamenti e notizie su La maggioranza di Sabaudia è compatta...

Temi più discussi: Caos in Comune a Sabaudia, il Pd: La maggioranza diserta il Consiglio. Toccato il fondo; SABAUDIA | La maggioranza fa mancare il numero legale in consiglio, il PD: È stato toccato il fondo; Sabaudia, il Pd attacca la maggioranza: Disertato il consiglio comunale, toccato il fondo; CONSIGLIO COMUNALE DISERTATO DALLA MAGGIORANZA A SABAUDIA, PD: TOCCATO IL FONDO.

Sabaudia, mozione di sfiducia contro il sindaco Mosca: si allarga la frattura in maggioranzaI consiglieri di opposizione pronti a presentare l’atto in Consiglio comunale. Possibili firme anche tra i banchi della coalizione. Sullo sfondo l’inchiesta sui chioschi e l’uscita dalla maggioranza d ... latinaoggi.eu

Sabaudia, il Pd attacca la maggioranza: «Disertato il consiglio comunale, toccato il fondo»Massimi, Brina e Mignacca: Numero legale fatto mancare su atti importanti. La città ha bisogno di un governo autorevole ... latinaoggi.eu

SABAUDIA: La direzione artistica della rassegna è curata Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, l’organizzazione è di Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia - facebook.com facebook