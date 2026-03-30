Elena Chiorino si è dimessa dalla carica di assessore regionale in Piemonte, a seguito del caso legato alla

Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Cirio, dopo le pressioni legate all’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia”. Non indagata, ma citata per rapporti indiretti, Chiorino ha lasciato la Regione Piemonte per evitare danni politici. Un epilogo per il quale decisivo è stato il legame con Delmastro e il clima di tensione nella maggioranza. Dimissioni per Elena Chiorino L’inchiesta sulla “Bisteccheria d’Italia” Chi è Elena Chiorino e il legame con Delmastro La nota di Chiorino e di Cirio Dimissioni per Elena Chiorino Aveva già lasciato la vicepresidenza, sono infine arrivate anche le dimissioni. Dopo giorni di crescente pressione politica e mediatica, Elena Chiorino ha lasciato la giunta regionale del Piemonte guidata da Alberto Cirio, chiudendo una crisi che rischiava di allargarsi all’intera maggioranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elena Chiorino, dimissioni anche da assessore regionale del Piemonte dopo il caso Delmastro: perché lascia

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