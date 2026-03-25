Nel tardo pomeriggio di martedì 25 marzo, si sono verificate due importanti dimissioni nel panorama politico italiano. Elena Chiorino, vicepresidente della regione Piemonte in quota Fratelli d'Italia, ha annunciato le sue dimissioni, mentre nel medesimo arco di tempo è stata comunicata la nomina di Santanchè a ministro del Turismo. La conferma ufficiale arriverà nelle prossime ore dal presidente della regione.

La vice di Alberto Cirio lascia la vicepresidenza ma tiene l'assessorato, Santanché lascia da ministra del Turismo e scrive a Giorgia Meloni: "Certificato penale immacolato, ma obbedisco" L'ultima parola è arrivata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ma la decisione era già stata presa: Elena Chiorino, in quota Fratelli d'Italia, si è dimessa dalla vicepresidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Dimissioni a metà per la politica biellese: Chiorino manterrà infatti l'assessorato con deleghe all'Istruzione e al Lavoro. Si è dimessa in toto dal suo ruolo di ministra del Turismo, invece, la politica cuneese Daniela Santanchè, così come aveva auspicato la presidente del Consiglio del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Dopo Delmastro dimissioni a effetto domino: Elena Chiorino lascia la vicepresidenza in Piemonte, Santanchè il ministero del Turismo

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