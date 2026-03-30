Economia locale nuove prospettive dal confronto tra Comune e Confcommercio
A Reggio Calabria, si è svolto un incontro tra il sindaco facente funzione e i rappresentanti di Confcommercio. L’appuntamento si è concentrato sulla situazione attuale del commercio locale e sulle possibilità di crescita economica per il centro cittadino. Durante la riunione, sono stati discussi aspetti operativi e strategie da adottare per il futuro del settore commerciale.
Il libro bianco al centro del dialogo, Battaglia: "il documento rappresenta uno strumento utile per orientare le future politiche di sviluppo" Al centro del colloquio, la consegna del “libro bianco”, documento che raccoglie analisi e proposte sulle principali criticità e opportunità per il comparto commerciale, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Il primo cittadino è stato il primo a ricevere il documento, in ragione del ruolo istituzionale ricoperto, ma il testo sarà sottoposto nei prossimi giorni anche agli altri candidati alla guida della città. Il sindaco ha sottolineato come il documento rappresenti uno strumento... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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