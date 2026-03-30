Economia locale nuove prospettive dal confronto tra Comune e Confcommercio

A Reggio Calabria, si è svolto un incontro tra il sindaco facente funzione e i rappresentanti di Confcommercio. L’appuntamento si è concentrato sulla situazione attuale del commercio locale e sulle possibilità di crescita economica per il centro cittadino. Durante la riunione, sono stati discussi aspetti operativi e strategie da adottare per il futuro del settore commerciale.