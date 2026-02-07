Alghero | sbloccato il piano per il porto nuove prospettive per il turismo e l’economia locale dopo anni di stallo

Il Comune di Alghero ha finalmente dato il via libera al piano di sviluppo del porto, interrompendo un lungo periodo di blocco che durava da anni. Ora si aprono nuove prospettive per il turismo e l’economia locale, che aspettavano da tempo questa svolta. La decisione permette di riprendere i lavori e di puntare su un’infrastruttura chiave per la città.

Il Comune di Alghero punta a sbloccare un processo di pianificazione del suo porto, un'infrastruttura strategica per la città sarda, rimasto in stallo da anni. Un'iniziativa che, come emerso da un recente incontro tra amministrazione comunale, tecnici e progettisti, mira a rilanciare l'area portuale, in stretta collaborazione con la Regione Sardegna. L'obiettivo è ambizioso: colmare un divario di pianificazione che ha frenato lo sviluppo di progetti cruciali per il territorio, e allo stesso tempo valutare soluzioni rapide per rendere operativo il molo di sopraflutto, potenzialmente capace di attrarre imbarcazioni di lusso e dare nuova linfa all'economia locale.

