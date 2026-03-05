Al via il Consiglio Nazionale Ugl Chimici | confronto su previdenza scelte e prospettive tra pubblico e complementare

È iniziato a Roma il Consiglio Nazionale UGL Chimici, intitolato “Coesione nel lavoro che cambia, regole e tutele per un'innovazione sostenibile”. Durante l'incontro si discute di previdenza, scelte e prospettive nel settore, con un focus su come il cambiamento influenzi le normative e le tutele dei lavoratori. L'evento si concentra su questioni legate alle trasformazioni in atto nel comparto chimico.

Ad aprire i lavori Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici: “Ci troviamo davanti a un dato certo: il mondo del lavoro sta cambiando con una velocità senza precedenti e ci impone di adeguare con tempestività regole, tutele e forme di partecipazione. In questo scenario, non è sufficiente giudicare il tragitto compiuto, ma occorre concentrare l’attenzione sulla qualità, sulla sicurezza che tutela ogni persona e, soprattutto, sulla dignità che il lavoro deve garantire a ciascun lavoratore. Questa dignità si realizza anche e soprattutto attraverso salari giusti e adeguati, che rappresentano non solo il riconoscimento tangibile dell’impegno quotidiano, ma sono anche lo strumento fondamentale per contrastare la precarietà e offrire sicurezza e serenità alle famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

