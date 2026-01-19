Rete viaria e prospettive di crescita confronto tra Città Metropolitana e comuni jonici

Recentemente, la Città Metropolitana di Messina ha visitato i Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, coinvolgendo sindaci e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è analizzare lo stato della rete viaria e valutare le prospettive di sviluppo del territorio jonico. Questi incontri rappresentano un momento di confronto per individuare strategie e iniziative volte a migliorare le infrastrutture e sostenere la crescita locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.