Rete viaria e prospettive di crescita confronto tra Città Metropolitana e comuni jonici
Recentemente, la Città Metropolitana di Messina ha visitato i Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, coinvolgendo sindaci e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è analizzare lo stato della rete viaria e valutare le prospettive di sviluppo del territorio jonico. Questi incontri rappresentano un momento di confronto per individuare strategie e iniziative volte a migliorare le infrastrutture e sostenere la crescita locale.
Nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Messina ha effettuato una serie di visite istituzionali nei Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, alla presenza dei rispettivi sindaci, del Direttore Generale Giuseppe Campagna e del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano.🔗 Leggi su Messinatoday.it
