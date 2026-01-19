Rete viaria e prospettive di crescita confronto tra Città Metropolitana e comuni jonici

Da messinatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Città Metropolitana di Messina ha visitato i Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, coinvolgendo sindaci e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è analizzare lo stato della rete viaria e valutare le prospettive di sviluppo del territorio jonico. Questi incontri rappresentano un momento di confronto per individuare strategie e iniziative volte a migliorare le infrastrutture e sostenere la crescita locale.

Nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Messina ha effettuato una serie di visite istituzionali nei Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, alla presenza dei rispettivi sindaci, del Direttore Generale Giuseppe Campagna e del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Viabilità e valorizzazione del territorio, al via il confronto tra Città Metropolitana e sindaci dei comuni tirreniciA partire dal 2026, riprendono gli incontri tra la Città Metropolitana di Messina e i sindaci dei comuni tirrenici.

Leggi anche: Ponte Immacolata tra Lago, città e montagna: in crescita le prospettive occupazionali degli alberghi veneti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel 2025 andranno in porto rete viaria, scuole e frana - Nel corso del 2025 a Fabriano andranno a completamento gli interventi di manutenzione della rete viaria cittadina, delle scuole "Marco Polo" e "Mazzini" e della frana di Moscano dove i lavori stanno ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.