Recentemente è stato reso noto che la cantante ha un nuovo compagno, un fotografo. La relazione precedente con il chitarrista della sua band si è conclusa senza annunci ufficiali o eventi pubblici, lasciando intendere una separazione avvenuta in modo riservato. Attualmente, la cantante è stata vista in compagnia di un fotografo, senza ulteriori dettagli sui tempi o le circostanze della rottura.

La storia tra Angelina Mango con Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band e compagno di lunga data, sembra essersi chiusa in modo silenzioso, senza comunicati e prove eclatanti. Una separazione mai ufficializzata pubblicamente, ma che nei fatti sarebbe ormai archiviata. Negli ultimi mesi, però, accanto alla cantante sarebbe comparsa una nuova figura. Angelina Mango ha un nuovo fidanzato e a rivelarlo è il settimanale Chi, ora Angelina è innamorata di un altro Antonio. Il nuovo fidanzato di Angelina Mango si chiama Antonio Agostinelli ed è un fotografo abruzzese di Teramo, dove si è laureato in Scienze della Comunicazione per poi volare in Spagna e ottenere un Master all’Università di Barcellona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi è il nuovo fidanzato di Angelina Mango, il fotografo Antonio Agostinelli

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“Il nuovo fidanzato”. Angelina Mango, chi è: si sono conosciuti sul setÈ una stagione di rinascita quella che sta vivendo Angelina Mango, tornata sotto i riflettori con una nuova consapevolezza personale e artistica.