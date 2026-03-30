Antonio Agostinelli è stato ufficialmente annunciato come il nuovo compagno di Angelina Mango. La cantante, dopo un periodo di assenza dai palchi, ha ripreso a esibirsi e a mostrare un volto più sereno. La notizia della relazione è stata confermata senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Antonio Agostinelli è il nuovo fidanzato di Angelina Mango. Dopo un periodo lontano dal palco, la cantante è tornata finalmente ad esibirsi, ma soprattutto a sorridere, superando un momento buio della sua esistenza. Nella sua vita ora ci sarebbe Antonio che le avrebbe regalato il sorriso e l’amore. Chi è Antonio Agostinelli. Classe 1994, Antonio Agostinelli è originario di Teramo ed è un ragazzo particolarmente eclettico, con tante passioni. Di professione infatti fa il social media manager e il content creator, ma è anche un bravissimo fotografo. Collabora inoltre con la società che cura la carriera di Angelina Mango e il loro primo incontro sarebbe avvenuto proprio per lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Antonio Agostinelli, il nuovo fidanzato di Angelina Mango

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