Il nuovo fidanzato Angelina Mango chi è | si sono conosciuti sul set

Angelina Mango ha recentemente ripreso l’attenzione del pubblico dopo aver annunciato un cambiamento nella propria vita privata. La cantante si è conosciuta con il suo nuovo partner sul set di un progetto televisivo, rendendo noto il legame attraverso alcuni scatti pubblicati sui social. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre l’artista continua a lavorare sul suo percorso musicale.

È una stagione di rinascita quella che sta vivendo Angelina Mango, tornata sotto i riflettori con una nuova consapevolezza personale e artistica. Dopo un lungo periodo lontano dalle scene, la giovane artista ha ripreso il suo percorso con un tour teatrale che la sta portando in giro per l’Italia, segnando il ritorno dal vivo davanti al suo pubblico. Uno stop che, come ha raccontato lei stessa, è stato necessario per ritrovare equilibrio e dedicarsi a sé stessa, lontano dai ritmi frenetici imposti dal successo. Negli ultimi mesi, infatti, Angelina Mango ha scelto di rallentare, riscoprendo una quotidianità più semplice e autentica. Ha trascorso tempo con la madre Laura Valente, si è iscritta all’università a Bologna e ha vissuto una vita lontana dai riflettori, fatta di studio, amici e affetti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Angelina Mango si commuove dopo essere tornata sul palco