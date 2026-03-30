Angelina Mango ha annunciato pubblicamente il suo nuovo compagno, confermando che si tratta di una persona non nota. L’artista ha ripreso le sue attività sul palco dopo un periodo di assenza, durante il quale ha affrontato momenti difficili. Recentemente, ha pubblicato nuova musica e si è esibita nuovamente davanti al pubblico, segnando una ripresa sia professionale che privata.

Nuova musica, ritorno sul palco e una vita privata che cambia. Dopo mesi complicati e lontani dai riflettori, Angelina Mango è tornata a esibirsi nei teatri, segnando un momento di ripartenza sia artistica che personale. Un ritorno atteso dai fan, che arriva insieme a un capitolo completamente nuovo anche fuori dalla musica. Negli ultimi tempi, infatti, attorno ad Angelina Mango si sono moltiplicati segnali di cambiamento, tra nuovi progetti e una presenza pubblica più intensa. Ma è soprattutto la sfera privata ad aver attirato l’attenzione, con indiscrezioni che parlano di una relazione ormai conclusa e di un nuovo legame pronto a emergere. Fine della storia con Antonio Cirigliano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Angelina Mango esce allo scoperto, chi è il nuovo fidanzato: non uno qualunque!

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Angelina Mango si commuove dopo essere tornata sul palco