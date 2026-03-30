È probabile che le sigarette elettroniche causino il cancro orale e ai polmoni | lo rivela analisi di 100 studi

Un team di ricercatori australiani ha analizzato più di 100 studi pubblicati tra il 2017 e il 2025, riscontrando una forte correlazione tra l'uso delle sigarette elettroniche e un aumento del rischio di sviluppare il cancro orale e ai polmoni. I risultati si basano sui dati raccolti in diversi lavori di ricerca condotti in questo arco di tempo.