Le sigarette elettroniche sono spesso percepite come alternative più sicure, ma non sono prive di rischi. È importante essere consapevoli dei potenziali effetti sulla salute, in particolare per quanto riguarda i sali di nicotina contenuti in molti prodotti. A Prato, il 24 gennaio 2026, si evidenzia la necessità di informarsi correttamente su queste sostanze, evitando sottovalutazioni e scegliendo con attenzione.

Prato, 24 gennaio 2026 – Colorate, maneggevoli, di tendenza, verrebbe da dire. Packaging accattivanti. Facile capire perché le sigarette elettroniche stiano spopolando, soprattutto tra i giovanissimi. Eppure dall’ Asl Toscana Centro e dal Serd di Prato mettono in guardia: “Sembrano innocue per il loro aspetto accattivante, ma non lo sono affatto – spiegano Patrizia Gai e Fabrizio Fagni dell’ Asl Toscana Centro –, In genere sono privilegiate le sigarette elettroniche con i liquidi non ricaricabili. Ma sono dispositivi con i quali si assume una carica di nicotina corrispondente da uno a tre pacchetti di sigarette tradizionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le sigarette elettroniche, non sono innocue. E attenti ai sali di nicotina"

