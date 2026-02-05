Un esperto avverte: i giovani che usano le sigarette elettroniche rischiano gravi danni ai polmoni. Bassetti lancia l’allarme, parlando di “polmoni a pop-corn”, un modo semplice per descrivere una condizione chiamata bronchiolite obliterante. La preoccupazione cresce tra medici e genitori, mentre si moltiplicano i casi di giovani colpiti da problemi respiratori legati allo svapo.

Roma, 5 febbraio 2026 – Comunemente vengono chiamati polmoni a pop-corn, ma il termine medico scientifico è molto meno rassicurante: bronchiolite obliterante. Si tratta di una patologia che – come avverte il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti – danneggia le vie aeree più piccole dei polmoni, causando tosse cronica, respiro sibilante, estrema stanchezza e costante difficoltà a respirare. E a riprova delle sue parole l’infettivologo posta sui social la radiografia di un malato di bronchiolite obliterante, e domanda: “Li vedete quei segni bianchi nei polmoni?” La risposta è netta: “Sono gli effetti delle sigarette elettroniche”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Polmoni a popcorn nei giovani che svapano”, allarme di Bassetti sulle sigarette elettroniche

Un uomo di 33 anni a Bergamo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e prodotti illegali, tra cui ecstasy, cocaina, hashish, ketamina e sigarette elettroniche alla cannabis.

Le sigarette elettroniche sono spesso considerate un’alternativa meno dannosa rispetto al fumo tradizionale, ma i rischi per la salute ancora non sono completamente noti.

Argomenti discussi: Fumo, iniziare sotto i 20 anni ha un effetto tossico imponente. Rischio doppio di ictus e infarto.

