Polmoni a popcorn Bassetti avverte | Le sigarette elettroniche possono lasciare danni permanenti

Le sigarette elettroniche attirano sempre più giovani, ma un esperto avverte: possono causare danni permanenti ai polmoni. Negli ultimi anni, molte persone pensano che siano meno rischiose, ma il medico Bassetti mette in guardia. Ricorda che, anche se sembrano più sicure, i rischi ci sono e potrebbero lasciare tracce a lungo termine.

Negli ultimi anni le sigarette elettroniche si sono diffuse rapidamente, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti, complice una comunicazione che le presenta come un'alternativa "più sicura" al fumo tradizionale. Aromi dolci, dispositivi tecnologici e l'assenza di combustione hanno.

