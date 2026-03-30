L’artista Domenico Sepe ha rilasciato dichiarazioni sul progetto Murales, affermando di aver tentato di ottenere una risposta, ma di non averla più ricevuta. Sono trascorsi quasi cinque anni da quando Sepe ha installato una statua di Diego Armando Maradona fuori dallo stadio, un anno dopo la morte del calciatore. Le sue parole sono state ascoltate ai nostri microfoni.

Sono passati quasi 5 anni da quando l’artista Domenico Sepe mise in mostra la statua di Diego Armando Maradona all’esterno dello stadio, esattamente un anno dopo la morte del Pide de Oro. Un’opera che aveva lasciato tutti a bocca aperta e che sembrava destinata all’impianto di Fuorigrotta. E invece non è andata così, come svelato dallo scultore ai nostri microfoni. “Io averi messo la scultura e lui il murales”, tutta la verità a SpazioNapoli. Da poco è stato inaugurato il murales dell’artista Jorit davanti allo stadio Diego Armando Maradona. Un progetto durato anni e che inizialmente sembrava dovesse prevedere anche la presenza fuori allo stadio, prima di essere donata al Museo in onore del Pibe e di ideare un nuovo progetto, il più grande della sua bottega. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Doveva esserci, ma non mi hanno più risposto”, Sepe rivela tutto ai nostri microfoni sul progetto Murales

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