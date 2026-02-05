Hazard rivela | tifavo Milan ma non mi hanno cercato Yildiz è perfetto per il Real l' ho detto anche a Fabregas

L’ex stella del Chelsea e del Real Madrid, Eden Hazard, si è lasciato andare in un’intervista sincera. Ha detto di aver tifato Milan, ma nessuno si è fatto sentire per portarlo in Italia. Al contrario, ha commentato che Yildiz è il giocatore giusto per il Real Madrid, e ha aggiunto di averlo già detto anche a Fabregas. Le sue parole rivelano chiari interessi e opinioni sulla sua carriera e sui suoi rapporti con il calcio europeo.

Hazard, ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid, si racconta attraverso un'intervista che esplora la formazione della sua carriera, i riferimenti dentro e fuori dal campo, e le percezioni sulle sfide future. Un profilo che mette in luce tappe essenziali, dall'aspirazione iniziale ai momenti che hanno segnato il cammino sportivo. Nel corso dell'incontro, l'ex fuoriclasse racconta che, nonostante i complimenti ricevuti da Massimo Moratti, ha sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid. Il percorso è diventato realtà, confermando la scelta di inseguire i propri obiettivi lontano dall'Italia.

