Il 7 marzo scorso, nel corso del concerto di Jesolo, Olly ha raccontato di aver subito insulti da parte del pubblico, tra cui frasi come

Il 7 marzo scorso è ripartito da Jesolo Tutta Vita tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. Durante il concerto il cantautore ha dialogato con il pubblico, raccontando anche fatti privati e aneddoti divertenti. La prima fila dei fan ha notato che l’artista era particolarmente “colorito”, ma l’abbronzatura non era proprio perfetta. Ci ha pensato Olly stesso a spiegare cos’è accaduto: “ Mi guarda e mi fa, bro, sono un cadavere, fai cagare, devi farti una lampada. Dico, va bene Albi (il suo assistente e amico, ndr), andiamo a fare una lampada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno detto ‘sei un cadavere, fai cag**re, devi farti una lampada. Mi sono ustionato, non me ne frega un ca**o”: Olly rivela il piccolo “incidente” sul palco

