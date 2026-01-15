La vicenda legata al cosiddetto Pandoro-gate si conclude con il proscioglimento di Chiara Ferragni. La influencer ha espresso sollievo dopo la sentenza, che ha confermato l’assenza di responsabilità nel processo. Questa decisione mette fine a una controversia che ha attirato molta attenzione, restituendo chiarezza sulla vicenda.

La vicenda del Pandoro-gate va definitivamente in archivio con il proscioglimento di Chiara Ferragni che ha liberato tutta la sua commozione dopo la pronuncia della sentenza. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha passato in rassegna i mesi difficili delle accuse e di come ha vissuto questo incubo. Le lacrime di gioia. " Appena ho sentito 'articolo 531' ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr ), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film. Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c'era nessun elemento per parlare di una truffa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho pagato, ma è un processo che non doveva esserci". La verità di Chiara Ferragni

