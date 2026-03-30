Dopo Delmastro anche l' assessora piemontese Elena Chiorino si dimette | travolta dal caso Bisteccheria d' Italia
Dopo le dimissioni dell'ex sottosegretario, anche l’assessora piemontese ha rato le sue dimissioni a causa del caso legato al ristorante Bisteccheria d’Italia. La vicenda ha coinvolto diverse figure politiche, portando a un cambio di incarico per entrambe. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra soggetti pubblici e attività commerciali locali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.
Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Prima l'ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, ora anche Elena Chiorino è stata travolta dal caso che ruota intorno al ristorante Bisteccheria d'Italia. Aveva fatto un passo indietro dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte, ma non è bastato. Chiorino, che non è indagata, ha deciso di lasciare la giunta dove aveva la delega al Lavoro. Come il suo mentore politico di via Arenula, anche Chiorino era entrata nella società Le cinque forchette srl con una quota. La società gestisce il ristorante Bisteccheria d'Italia, ora al centro di un'indagine della Dda romana. 🔗 Leggi su Today.it
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Si è dimessa l'assessora piemontese Elena Chiorino, fedelissima di Delmastro: travolta dal caso «Bisteccheria»Per una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro.
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Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta CirioPer una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro.