Dopo Delmastro anche l' assessora piemontese Elena Chiorino si dimette | travolta dal caso Bisteccheria d' Italia

Dopo le dimissioni dell'ex sottosegretario, anche l’assessora piemontese ha rato le sue dimissioni a causa del caso legato al ristorante Bisteccheria d’Italia. La vicenda ha coinvolto diverse figure politiche, portando a un cambio di incarico per entrambe. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra soggetti pubblici e attività commerciali locali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.