Una donna è arrivata nel pronto soccorso di un ospedale a Viterbo domenica mattina, con un feto morto avvolto in un lenzuolo tra le braccia. La donna ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto di essere incinta. L'evento è stato registrato presso il nosocomio locale, senza altre persone coinvolte o dettagli sui successivi accertamenti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" È successo a Viterbo. Avrebbe avuto un aborto spontaneo in casa, dove era con il compagno: sono profondamente scossi e stanno ricevendo supporto e assistenza medica. Indagini in corso Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo con un feto morto in braccio, avvolto in un lenzuolo, domenica mattina (29 marzo). Ora andrà fatta chiarezza sul dramma. La polizia, che conduce nel massimo riserbo le indagini coordinate dal pubblico ministero Flavio Serracchiani, ha ascoltato, con tutte le cautele del caso, sia la donna che il compagno, con il quale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Donna in ospedale con un feto morto in braccio: "Non sapevo di essere incinta"

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Donna si presenta all'ospedale di Viterbo con un feto mortoUna vicenda drammatica e ancora tutta da chiarire si è verificata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo.

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