Una donna si è recata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo con un feto privo di vita avvolto in un lenzuolo. Dai primi rilievi della polizia, si apprende che la donna aveva dolore e disagio, ma ha dichiarato di non essere a conoscenza della gravidanza. La donna si trova ora sotto osservazione, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Dalle indagini della polizia emerge che la donna ha avuto un aborto spontaneo in casa, dove era con il compagno: sono profondamente scossi e stanno ricevendo supporto e assistenza medica Una tragedia. È quanto emerge dai primi accertamenti della polizia sulla drammatica vicenda della donna che si è presentata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo con un feto morto in braccio, avvolto in un lenzuolo. Gli agenti della squadra mobile, che nel massimo riserbo conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero Flavio Serracchiani, hanno ascoltato, con tutte le cautele del caso, sia la donna che il compagno, con il quale è arrivata al pronto soccorso nella prima mattina di domenica 29 marzo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Donna in ospedale con il feto morto. Il malore, il dramma e la disperazione: "Non sapevo di essere incinta"

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