Va in ospedale con forte mal di pancia e scopre di essere incinta | donna partorisce bimba a Benevento

Una donna si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento a causa di un forte mal di pancia, sospettando una colica. Durante le visite, è stato riscontrato che la donna era incinta e ha dato alla luce una bambina. La nascita si è verificata all’interno della struttura ospedaliera senza che la donna fosse a conoscenza della gravidanza.

La donna si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento temendo una colica. Invece era incinta a sua insaputa: ha partorito una bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta: il padre arrestato per averla violentataA Brescia un uomo è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia minorenne, che a seguito delle violenze è rimasta incinta. Brescia, bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta: arrestato il padre accusato di averla violentataUn caso drammatico di violenza sessuale aggravata ha scosso la città di Brescia, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver abusato... Ha mentito di essere incinta al povero SOLDATO! #shorts #shortsfeed Aggiornamenti e contenuti dedicati a Va in ospedale con forte mal di pancia... Temi più discussi: Benevento, va al pronto soccorso con forti dolori: partorisce una bambina senza sapere di essere incinta; Gazzetta di Benevento; FdI: Campania fuori dal piano di rientro ora rilancio ospedale S. Agata; Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati. Benevento, va al pronto soccorso con forti dolori: partorisce una bambina senza sapere di essere incintaAl Rummo nasce una bimba non attesa, tra stupore dei medici e incredulità dei genitori. La vicenda era cominciata nella serata di sabato, con l'arrivo in Pronto ... ilmattino.it Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiestaLa bambina, una gemellina di due mesi, era stata in cura al Monaldi di Napoli. Portata al San Pio per problemi respiratori, è stata inizialmente dimessa, poi nuovo ricovero e decesso. Acquisita cart ... msn.com La Guardia di Finanza di Benevento scopre irregolarità nella comunicazione dei prezzi dei carburanti. Sanzioni fino a 4mila euro e proposta di sospensione per un distributore a Foglianise. I controlli puntano a garantire trasparenza e tutela dei consumatori. - facebook.com facebook