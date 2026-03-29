Donna si presenta all' ospedale di Viterbo con un feto morto

Una donna si è recata questa mattina presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stata riscontrata la presenza di un feto morto. La vicenda si sta ancora sviluppando e i dettagli sono in fase di accertamento. La donna è attualmente sotto osservazione e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire quanto accaduto.

Una vicenda drammatica e ancora tutta da chiarire si è verificata all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Questa mattina, domenica 29 marzo, una donna si è presentata al pronto soccorso con un lenzuolo avvolto tra le braccia, all'interno del quale si trovava un feto morto. Per il feto non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la donna, che vive in un comune della provincia, non sarebbe stata consapevole della gravidanza, arrivata già al quintosesto mese. Nelle ore precedenti alla presentazione in ospedale, avrebbe partorito nella propria abitazione ma il feto sarebbe nato già privo di vita. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e le indagini proseguono nel massimo riserbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Donna si presenta all'ospedale di Viterbo con un feto morto Articoli correlati Leggi anche: Donna investita in via Vico Squarano a Viterbo finisce in ospedale Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedaleAl lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. Aggiornamenti e notizie su Donna si presenta all'ospedale di... Discussioni sull' argomento Si presenta all'ultimo appuntamento con l'ex con un'accetta nel giubbotto: passante fa arrestare un 18enne; Forbidden Fruit: Episodio 47 Video; Le italiane all’estero che ricevono i documenti per votare col cognome del marito; Regno Unito, i nuovi gruppi anti abortisti finanziati dagli Stati Uniti. Rapina una donna al Borgomagno, poi chiama i parenti: «Se rivolete gli oggetti rubati dovete pagarmi». All'incontro si presenta la...PADOVA - Prima ha brutalmente aggredito e rapinato della borsetta una donna che stava percorrendo a piedi il cavalcavia Borgomagno per andare al ... msn.com «Da donna devi fare il triplo per essere presa sul serio. Ci ricordiamo ancora quei proprietari di locali che quando ci proponevamo erano dubbiosi: “tanto non riempite”... e poi si trovava il posto pieno». Questa è la storia delle Bambole di pezza prima di Sanre - facebook.com facebook Donna e bimbo morti nel Rodigino, la Procura indaga per omicidio. Lunedì l'autopsia sui corpi di mamma e figlio trovati in un laghetto #ANSA x.com