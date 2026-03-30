Don Ciotti | Caso Delmastro? Mi crea sofferenza la democrazia del nostro Paese viene inquinata

Don Ciotti ha espresso dolore per il caso Delmastro, affermando che la situazione gli provoca sofferenza e che la democrazia del Paese ne risente, secondo le sue parole. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche o sui fatti trattati.

“Mi crea sofferenza, tanta sofferenza. La democrazia del nostro paese viene un po’ inquinata”. Don Luigi Ciotti risponde così ai cronisti che a margine della cerimonia di consegna del sigillo civico della città di Torino, gli chiedono un commento su casi come quello dell’ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. “Noi chiediamo alle istituzioni che si assumano la loro responsabilità ma anche noi cittadini dobbiamo assumercene” aggiunge poi il fondatore di Libera ricordando ch eognuno deve fare la propria parte “perché quei cambiamenti che noi sogniamo e desideriamo hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Don Ciotti: “Caso Delmastro? Mi crea sofferenza, la democrazia del nostro Paese viene inquinata” Tutti gli aggiornamenti su Don Ciotti In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino DemasiLunedì 2 marzo l’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, ospiterà il presidente e fondatore di Libera, don... Don Luigi Ciotti e don Pino Demasi: «L’alternativa alla cultura mafiosa è possibile»Il fondatore di Libera e il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro testimoni durante convegno organizzato in Università Cattolica «La lotta... TonyPitony: “Quando mi chiedono che squadra tifi, rispondo “tutto tranne la Juve” perché abbraccia il 70% del nostro Paese”TonyPitony è un volto nuovo del panorama musicale italiano, che in un anno ha saltato molte tappe fino ad approdare sul palco di Sanremo per la...